Potsdam (dpa/bb) – Die Silvesternacht in Brandenburg ist in den meisten Teilen des Landes aus Sicht der Polizei ruhiger als in den Vorjahren geblieben. «In der Summe war es etwas weniger», sagte ein Poizeisprecher am Neujahrsmorgen. Eine andere Sprecherin ergänzte, dass es zwar Angriffe auf Polizeikräfte gegeben habe, allerdings nicht in einem solchen Umfang wie in der Bundeshauptstadt Berlin. Einsatzzahlen wolle man im Laufe des Montags nachreichen, so die Sprecherin.