Berlin (dpa) – Tjark Ernsts Karriere zum Fußballprofi war vorgezeichnet. «Das erste Wort, dass ich sagen konnte, war Ba – für Ball. Außerdem bin ich schon als Baby immer mit einem Ball durch die Wohnung gekrabbelt. Wenn mich meine Eltern beruhigen wollten, haben sie mir einen Ball gegeben», sagte der Torhüter von Hertha BSC in einem Vereinsinterview des Fußball-Zweitligisten und stellte klar: «Fußball hat von Tag eins an mehr oder weniger mein Leben bestimmt.»

Dass sein Aufstieg bei den Berlinern aber so rasant verläuft, hätte der 20-Jährige wohl selbst nicht für möglich gehalten. Sein Profidebüt feierte der Schlussmann erst im Mai dieses Jahres. In den folgenden Monaten avancierte Ernst zum Stammkeeper bei der Alten Dame. Mit einer unglaublichen Ruhe im Elfmeterschießen führte der gebürtige Stuttgarter die Hertha vor wenigen Wochen zum Sieg über den Hamburger SV – und damit ins Viertelfinale des DFB-Pokals.

«Ich glaube, dass ich diese Gelassenheit schon immer in mir habe. Sie ist ein Teil meines Spiels», sagte Ernst, der auch abseits des Rasens reifer als die meisten Gleichaltrigen wirkt. «Meine Mitspieler sollen wissen, dass sie sich auf mich verlassen können.»

Ernst: «Als Persönlichkeit weiterentwickeln»

Trainer Pal Dardai bezeichnete seinen Schützling als Rohdiamanten. «Ich bin sehr zufrieden mit ihm, aber wir wissen, wie es ist: Ein junger Spieler macht auch Fehler, aus denen er dann wiederum lernt», befand der Ungar.

Ernst gilt als akribischer Arbeiter und als Fußballprofi, der sich kontinuierlich verbessern möchte. «Ich kann im athletischen Bereich noch zulegen. Außerdem will ich mit dem Ball am Fuß noch ruhiger werden, damit mich meine Mitspieler noch mehr ins Aufbauspiel einbinden können. Und ich möchte mich als Persönlichkeit weiterentwickeln», kündigte der Torhüter an.

Ernst und die Hertha starten am 3. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Wenige Tage später geht es ins Trainingslager in die Nähe von Alicante. Unter der Sonne Spaniens will sich der Tabellensiebte den Feinschliff für den Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar holen.