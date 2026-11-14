Bremen (dpa) – Die Fußballerinnen von Union Berlin mussten nach sieben ungeschlagenen Pflichtspielen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Beim SV Werder Bremen unterlag das Team von Marie-Louise Eta in der Bundesliga mit 0:2 (0:2). Luna Vanzeir (29. Minute) und Jenny Hipp (39.) sorgten für die Tore der Bremerinnen, die vorerst auf Rang drei kletterten. Union bleibt nach der ersten Bundesliga-Niederlage nach fünf Spielen im Tabellen-Mittelfeld.

Nach einer schwachen Anfangsphase vor 1.878 Besuchern auf Platz 11 des Weserstadions hatten die Gäste durch Nele Bauereisen (18.) die erste Chance. Besser machte es Werder. Die erste Chance der Bremerinnen nutzte Vanzeir (29.) eiskalt. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite musste sie den Ball aus sieben Metern nur noch ins rechte untere Eck einschieben. Zehn Minuten später verlieren die Köpenickerinnen den Ball im Spielaufbau. Werder war sofort da: Die Ex-Unionerin Hipp (39.) schlenzte den Ball von der Strafraumkante mit links perfekt ins linke untere Eck.





Union beste Chance in der Nachspielzeit

Union kam mit den zwei Angreiferinnen Eileen Campbell und Naika Reissner mit mehr Schwung aus der Pause: Doch die allein auf Werders Torhüterin zulaufende Jill Janssens (50.) verpasste den Anschlusstreffer, da sie sich den Ball zu weit vorlegte. Bremen antwortete mit einem Lattenknaller aus 25 Metern von Isabella Jaron (54.). In der Nachspielzeit hämmerte die eingewechselte Lisa Heiseler (90.+2) den Ball an die Latte – es war Unions beste Torchance im Spiel.