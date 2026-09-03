Caputh (dpa/bb) – Ein Boot ist in der Potsdamer Havel gekentert. Die neunköpfige Besatzung eines Ruderkatamarans war am Morgen bei der Überquerung des Schwielowsees zuerst in Not geraten und dann mit ihrem Boot umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Die Wasserschutzpolizei barg die Männer im Alter von 65 bis 77 Jahren unverletzt aus dem angrenzenden Kanal Caputher Gemünde (Landkreis Potsdam-Mittelmark).

Durch starken Wind sowie Wellengang war laut Polizei Wasser in das Boot gelangt. Die Ruderer hatten noch versucht, dieses mit der Hand herauszuschöpfen, wie es hieß. Doch nach und nach gingen alle von Bord, als das Boot letztlich umkippte. Die Feuerwehr barg den Ruderkatamaran im Anschluss an die Rettungsaktion.



