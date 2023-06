Berlin (dpa) – Kulturstaatsministerin Claudia Roth will junge Erwachsene nach der Pandemie mit dem Kulturpass in Kinos oder Buchläden locken. Für das am 14. Juni startende Projekt haben sich bisher mehr als 700 Kulturanbietende registriert. Angeboten werden derzeit knapp 1,6 Millionen Kulturprodukte. «Das ist ein sehr vielversprechender Auftakt, der zeigt, dass der Kulturpass am 14. Juni mit einem inhaltlich wie regional breit gefächerten Angebot für die 18-Jährigen starten kann», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. «Der Kulturpass ist für das so reiche und vielfältige Kulturleben in unserem Land eine große Chance, die 18-Jährigen von heute zu erreichen und damit auch längerfristig zu gewinnen.»

Mit dem Kulturpass können Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt sind oder werden, über eine App oder Website Tickets für Kultur-Events wie Kino, Konzerte, Theater im Wert von 200 Euro kaufen. Möglich sind auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente.