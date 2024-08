Berlin (dpa/bb) – Wegen mehrerer roter Karten bei einem Fußballspiel in Berlin-Hellersdorf ist es zu einer Schlägerei gekommen, an der auch Spieler einer Mannschaft beteiligt waren. Zunächst pöbelten sich am Sonntagnachmittag während des Freundschaftsspiels am Teterower Ring ein 16-jähriger Zuschauer und mehrere unbekannte Menschen an, wie die Polizei mitteilte. Alle wurden aus dem Stadion gewiesen, aber draußen setzte sich die Auseinandersetzung fort. Nach dem Ende des Spiels kamen weitere Menschen dazu, darunter auch mehrere Spieler. Der 16-Jährige soll von seinen Gegnern dann gegen einen Zaun gedrückt, gewürgt und ins Gesicht geschlagen worden sein.

Die Angreifer flohen, wurden aber kurz darauf von Polizisten gestoppt und kontrolliert. Ein 44-jähriger Mann, der beteiligt war, störte die Maßnahmen, weigerte sich, sich auszuweisen, und leistete Widerstand, woraufhin er von den Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Er wurde leicht verletzt, später stellte Alkoholkontrolle einen Wert von rund zwei Promille fest.