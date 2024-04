Berlin (dpa/bb) – Ein Rollstuhlfahrer ist vor etwa drei Wochen im Berliner Bezirk Spandau von einem Auto angefahren worden und diesen Freitag an seinen Verletzungen gestorben. Am 6. April wollte der 84-jährige Mann nach Angaben der Polizei den Päwesiner Weg in Wilhelmstadt überqueren, als ein 49 Jahre alter Autofahrer vom Brunsbütteler Damm in den Weg einbog. Das Auto habe den Rollstuhl erfasst, der sich daraufhin überschlagen habe. Dabei habe der 84-Jährige Verletzungen am Kopf und an einem Arm erlitten und sei zunächst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen seien damals als nicht lebensgefährlich eingestuft worden, hieß es.

Diesen Freitag teilte die Polizei mit, dass der verletzte Rollstuhlfahrer am Morgen im Krankenhaus gestorben sei. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte laufen.