Berlin (dpa/bb) – In Spandau eröffnet an diesem Wochenende die nach Betreiberangaben größte mobile Rollschuhbahn Europas. Die ungefähr 900 Quadratmeter große Fläche befindet sich auf einem brachliegenden Gelände zwischen Havel und dem Einkaufszentrum Arcaden. Sie wird dort vom 2. August bis zum 8. September geöffnet sein und anschließend an andere deutsche Orte ziehen.

Rollschuhfahren sei seit der Pandemie ein wachsender Sport und deswegen hoffe er, dass das Angebot sowohl von jüngeren als auch von älteren Menschen gut angenommen werde, sagte Arnold Bergmann, der Betreiber der Anlage. Inline-Skates seien auf der Anlage hingegen nicht erlaubt.

Energieverbrauch ist niedriger als bei einer Eisbahn

Ein Teil der Rollschuhbahn war bereits auf dem letzten Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz aufgebaut. Die Rollschuhbahn ersetzte dort erstmals die Eisbahn, weil der Energieverbrauch aufgrund der immer wärmeren Winter zu hoch werde, so Bergmann. In Zukunft setze er vermehrt auf die Rollschuhbahn. Gedanken an den Winter könnten auf der Rollschuhbahn in Spandau jedoch nicht weiter entfernt sein: Um die Bahn herum stehen Palmen, Sonnenliegen und eine Cocktailbar. Auch an Lángos, Baguettes und einer Weinbar kann man vorbeirollen.

Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU) ließ es sich nicht nehmen, vor der Eröffnung selber die Rollschuhe zu schnüren und ein paar Runden zu drehen. «Ich bin sehr froh, dass wir diese schöne Idee gefunden haben, die Brache für die Übergangszeit zu nutzen», sagte er.

Auf dem Gelände der ehemaligen Post ist schon lange ein Hochhauskomplex geplant, dessen Baubeginn jedoch mehrfach verschoben werden musste. Bewig zeigt sich weiter zuversichtlich, dass der Investor «im zweiten Halbjahr 2025» mit dem Bau beginne.

Vorerst gehört das Gelände jedoch den Rollschuhfahrenden. Er habe auch den Kontakt in die große Berliner Rollschuhszene gesucht, sagt Betreiber Bergmann. Er kündigte an, dass zur Eröffnung am Freitag einige Mitglieder der Gruppe Sk8JamBerlin kommen werden, um vor Beginn einige Kunststücke für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu zeigen.