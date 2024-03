Dahlewitz (dpa/bb) – Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce will seinen Standort in der Ortschaft Dahlewitz bei Berlin mit Investitionen stärken und mehr Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen kündigte am Freitag Investitionen in seine Montage-, Test- und Servicekapazitäten in Höhe von 55 Millionen britischer Pfund (rund 64 Millionen Euro) in Derby (Großbritannien) und Deutschland an. Rolls-Royce wolle mehr als 300 Mitarbeiter im Montage-Bereich einstellen, davon etwa 100 in Dahlewitz. Rund die Hälfte der Investitionen solle in das Werk im Landkreis Teltow-Fläming fließen.

Der Hersteller wolle dem wachsenden langfristigen Bedarf an neuen zivilen Großtriebwerken gerecht werden, hieß es in der Mitteilung. Zudem müsse die Kundenbetreuung verbessert werden. In Dahlewitz solle im Jahr 2026 mit der Montage und dem Test neuer Triebwerke vom Typ Trent XWB-84 begonnen werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Freitag laut einer Mitteilung, die Ankündigung von Rolls-Royce sei eine hervorragende Nachricht. «Das schreibt die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in Brandenburg fort. Es ist zugleich ein klares Signal für das seit mittlerweile drei Jahrzehnten gewachsene Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Brandenburg.»