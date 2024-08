Berlin (dpa) – Sein Double aus Wachs hat Roland Kaiser (72) zwar kürzlich erst in Dresden gesehen. Im Berliner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds will der Schlagerstar heute aber seinen Doppelgänger im Set der Ausstellung präsentieren und auf sein 50. Bühnenjubiläum in diesem Jahr zurückschauen.

Sein Ebenbild wird laut Angaben einer Sprecherin im verkleinerten Nachbau seiner «Kaisermania»-Sets stehen, mit der berühmten Dresdner Altstadtkulisse und Videos seiner legendären Shows.

Mit seiner «Kaisermania»-Konzertreihe macht Kaiser seit Jahren das Dresdner Elbufer an mehreren Abenden im Sommer zur Partyzone. Der gebürtige Berliner hat seit seinem ersten Besuch 1990 eine Art Liebesbeziehung zu «Elbflorenz» und schrieb vor Jahren sogar eine Hymne für seine «Affäre» Dresden.

Doppelkonzerte in Berlin zum Tourabschluss

Beim Auftakt der 21. Ausgabe Ende Juli hatte der Sänger sein Wachs-Double das erste Mal begutachtet – und gelobt. «Ein perfekter Doppelgänger, könnte man sagen.» Seine Figur soll dauerhaft bei Madame Tussauds stehen.

Auf der Berliner Waldbühne sind am Freitag und am Samstag die letzten beiden Konzerte von Kaisers Tour «RK50 – 50 Jahre – 50 Hits – Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum» geplant.