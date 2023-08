Berlin (dpa/bb) – Neuzugang Robin Gosens will beim 1. FC Union Berlin etwas von seiner Königsklassen-Erfahrung weitergeben. «Ich hatte das große Glück, fünf Jahre in Folge Champions League zu spielen. Für mich ist es immer der Wettkampf gewesen, wo man als Spieler am meisten wächst. Wo man sich am meisten weiterentwickelt, sowohl auf persönlicher als auch auf sportlicher Ebene», sagte der 29-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde.

Für Atalanta Bergamo und Inter Mailand lief Gosens insgesamt 28 Mal in der Königsklasse auf. Im Kader vom neuen Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick ist er einer der wenigen Profis mit solchen Einsätzen. «Das wird eine unfassbare Erfahrung für Union. Ich freue mich da auch schon wieder wie ein Baby drauf», sagte der Außenspieler des Berliner Fußball-Bundesligisten. «Was ich mitgeben kann, ist ein Stück weit Erfahrung, dass man auch auf dem Niveau einfach elf gegen elf spielt, dass man sich das verdient hat nach der letzten Saison.»

Union war in der Bundesliga Vierter geworden. «Wir müssen uns jetzt auch nicht kleiner reden, als wir sind», sagte Gosens. «Das versuche ich, in die Köpfe zu transportieren.»

Zwischen der Bundesliga und der italienischen Serie A nimmt der Nationalspieler durchaus Unterschiede wahr. «Die Intensität ist höher in der Bundesliga. Das Spiel ist in Anführungszeichen ein Stück wilder. Nicht ganz so taktisch geprägt», sagte er. In Italien werde etwas abwartender gespielt. «Hier spielt man öfter auch mal mit einem langen Ball und das meine ich nicht negativ. Einfach auch mal Ketten überspielen und in die Tiefe laufen. Da entsteht automatisch ein Spiel, das intensiver ist, weil es zwischen den Strafräumen hin- und hergeht.»