Berlin (dpa/bb) – Pendlerinnen und Pendler müssen sich ab Mitte 2030 auf eine lange Sperrung der Berliner Ringbahn im Osten der Stadt einstellen. Planungen der Deutschen Bahn zufolge soll der Ring vom dritten Quartal 2030 an für 14 Monate gesperrt werden.

Grund dafür ist, dass die Bahn in Friedrichshain drei marode Brücken abreißen und neu bauen will – unter anderem die viergleisige Brücke über der Gürtelstraße (Baujahr 1910) zwischen den S-Bahnhöfen Frankfurter Allee und Ostkreuz, wie ein Bahn-Sprecher bestätigte. Betroffen sind die S-Bahn-Linien 41, 42, 8 und 85 und auch der Fernverkehr. Zuerst hatte die «Berliner Zeitung» über die Pläne berichtet.





Erneuert werden sollen ebenfalls die Brücken über der Wartenbergstraße und der Tasdorfer Straße, die beide 1927 gebaut worden sind, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte. Alle drei «weisen erhebliche Schäden auf, so dass die Verfügbarkeit auf Dauer nicht mehr gewährleistet werden kann und ein Neubau erforderlich ist», heißt es in Dokumenten, die im Beteiligungs-Portal des Bundes veröffentlicht worden sind.