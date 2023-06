Potsdam (dpa/bb) – Die langjährige Restaurierung der Skulpturen an den Neuen Kammern von Sanssouci ist erfolgreich abgeschlossen. Wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mitteilte, wurden am Donnerstag die vier letzten Marmorskulpturen an der Südseite des Gebäudes aufgestellt. 1982 waren sämtliche Fassadenskulpturen aufgrund starker Schäden entfernt worden. Von vier von ihnen fertigten Bildhauer material- und werkgetreue Kopien an. Mit ihrer Aufstellung ist der Fassadenschmuck nun wieder komplett, hieß es.

Die insgesamt 24 Skulpturen aus italienischem Carrara-Marmor waren Mitte des 18. Jahrhunderts vom preußischen König Friedrich der Große erworben und aufgestellt worden. Laut Stiftung lagerten die durch Witterung, extreme Temperaturen und Nässe stark beschädigten Stücke in den letzten 40 Jahren im Depot. Dort seien sie zum großen Teil restauriert worden. 2019 und 2021 kehrten 20 von ihnen bereits an ihren Platz zurück.

1,2 Millionen Euro hat die umfassende Restaurierung laut Stiftung gekostet, finanziert durch Spenden. Die Neuen Kammern von Sanssouci liegen unmittelbar neben dem Schloss Sanssouci und der Bildergalerie in Potsdam. Das ehemalige Gästeschloss kann heute von Besucherinnen und Besuchern besichtigt werden.