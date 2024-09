Berlin (dpa/bb) – Bei der Berliner S-Bahn-Linie kommt es zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen. Grund dafür seien Reparaturarbeiten an einer Weiche in Wannsee, teilte die S-Bahn Berlin mit. Demnach fahren die Züge seit dem Mittwochmorgen zwischen Grunewald und Wannsee nur noch im 20-Minuten-Takt. Auch in die andere Richtung fährt die S7 nur noch in dem Takt. Zudem muss in Wannsee in beide Richtungen der Bahnsteig gewechselt werden. Wie lange die Reparatur dauert, ist unklar.

Ab Mittwoch wird auch der S-Bahnverkehr auf der Stadtbahn erneut für einige Tage wegen Bauarbeiten unterbrochen. Von Mittwoch bis Montag (9. September) um etwa 1.30 Uhr ist die S-Bahnstrecke zwischen Friedrichstraße und Tiergarten komplett gesperrt. Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.