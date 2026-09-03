Potsdam (dpa/bb) – Zwei Männer sind nach einem Raub, bei dem eine 81-jährige Frau starb, zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein 30-Jähriger wurde vor dem Landgericht in Potsdam wegen Raubes mit Todesfolge und wegen Betrugs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Der zweite Angeklagte – ein 29-jähriger Mann – erhielt eine Haftstrafe von 13 Jahren und 9 Monaten.

Die beiden hatten im vergangenen Jahr eine 81-Jährige in Kleinmachnow beraubt. Die Frau soll sich dagegen gewehrt haben. Sie wurde von den Männern vor dem Haus so stark geschubst, dass sie mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug und später an den Verletzungen starb.





Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.