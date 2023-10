Calau (dpa/bb) – Eine Rentnerin ist in Calau (Oberspreewald-Lausitz) um 20 000 Euro betrogen worden. Am Dienstag habe sich ein Anrufer als Polizist ausgegeben und eine Kaution für ein Familienmitglied verlangt, damit dieses nicht ins Gefängnis muss, so die Polizei am Mittwoch. Die Rentnerin übergab daraufhin das Geld einer ihr unbekannten Frau.

Nach Angaben der Polizei trug die Frau, die die Summe entgegennahm, keine Uniform. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. Es kommt immer wieder zu ähnlichen Fällen. Die Polizei warnt vor Anrufen, bei denen Bargeld für vermeintliche Kautionen verlangt wird.