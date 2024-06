Potsdam (dpa/bb) – Mit straffer Durchschnittsgeschwindigkeit touren seit Samstagmorgen etwa 60 Rennradfahrer aus Protest gegen Atomwaffen durch Brandenburg. «Mit 30 Kilometern pro Stunde im Schnitt» werde man die 280 Kilometer mit verschiedenen Stationen in und um Berlin in Angriff nehmen, sagte ein Sprecher der Veranstaltung gegen Mittag. Die Strecke führt die Fahrer beim «Nuclearban Radmarathon» durch Eberswalde, Strausberg, Königs Wusterhausen und Potsdam bevor es wieder in die Bundeshauptstadt zurückgeht. Die Aktion sei als Friedensdemo zu verstehen, so der Ausrichter.