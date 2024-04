Berlin (dpa) – Union Berlin muss am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein Abrutschen auf den Relegationsplatz befürchten. Sollte der Tabellen-15. am heutigen Sonntag das Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach verlieren oder Unentschieden spielen und Mainz 05 in der anschließenden Begegnung gegen den 1. FC Köln gewinnen, würde das Team von Union-Trainer Nenad Bjelica den 16. Rang einnehmen.

Die Köpenicker können aber mit breiter Brust am Niederrhein auftreten. Zum einen gewann Union die letzten fünf Vergleiche gegen Gladbach, das mit 31 Punkten lediglich zwei Zähler mehr als Union auf dem Konto hat. Zum anderen feierte das Team im ersten Heimspiel unter dem Nachfolger von Urs Fischer mit dem 3:1 im Hinspiel gegen die Fohlen den ersten vollen Erfolg nach zuvor 16 sieglosen Spielen.

Unterstützung erhalten die Berliner durch 2750 Anhänger, die im Gästeblock ihr Team anfeuern werden. Trainer Bjelica kann dabei fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Neben Ersatztorhüter Jakob Busk fällt nur noch Verteidiger Jerome Roussillon aus.