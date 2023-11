Forst (dpa/bb) – Der deutsche Rekordmeister SC Cottbus Turnen hat die Bundesliga-Saison 2023 auf dem fünften Platz abgeschlossen und damit die erneute Teilnahme am Final Four am 2. Dezember in Ulm verpasst. Am letzten Hauptrunden-Wettkampftag der Deutschen Turn-Liga (DTL) siegte der neunfache Titelträger am Samstagabend in Forst gegen Eintracht Frankfurt mit 43:20. Mit elf Punkten war Nationalmannschaftsturner Lucas Kochan bester Turner der Cottbuser, die in der vergangenen Saison das DTL-Finale erreicht hatten. «Das Ergebnis und der fünfte Platz sind nach unseren Problemen zu Saisonbeginn ein vernünftiger Abschluss der Serie», sagte Teamkapitän Devin Woitalla.