Berlin (dpa) – Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist im Erzbistum Berlin im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. 2022 haben sich 13.007 Menschen abgewandt, wie aus Zahlen hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Im Jahr zuvor hatten 10.748 Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt, was bereits die höchste Zahl seit Erfassung der Daten war. Das Erzbistum umfasst Berlin, weite Teile Brandenburgs, Vorpommern und einige Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Auch bundesweit gab es einen Rekord: Mehr als eine halbe Million Menschen traten 2022 aus der katholischen Kirche aus.