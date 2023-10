Elstal (dpa/bb) – Ein Jugendlicher soll am Freitag in einer Schule in Elstal im Havelland Reizgas versprüht haben. Sieben Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Schulgebäude wurde geräumt. Die Polizei traf den Jugendlichen, der den Reizstoff mit einem Gerät versprüht haben soll, noch in der Schule an. Es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die verletzten Kinder und Jugendlichen klagten nach Angaben der Polizei über Atemwegsbeschwerden und kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser.