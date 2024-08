Berlin (dpa/bb) – Die Bundespolizei hat in einem ICE einen Betrunkenen festgenommen, der mit zwei Messern bewaffnet war. Eine Reisende machte am Montagmittag zwei Polizisten an Bord des Zuges von Lutherstadt Wittenberg nach Berlin Südkreuz auf den Mann aufmerksam, wie die Bundespolizei mitteilte. Nach Angaben der Frau soll der Mann mit einem Messer hantiert und Reisende bedroht haben.

Die Polizisten machten den Mann ausfindig, der aggressiv auftrat und gegen seine Festnahme Widerstand leistete. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimeter sowie ein weiteres mit einer Klingenlänge von 6 Zentimetern sichergestellt. Ein Alkoholtest auf einer Wache ergab einen Wert von rund 2,50 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.