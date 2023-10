Berlin (dpa/bb) – Lokalmatador Theo Reinhardt kann wie geplant an der zweiten Runde der UCI Track Champions League am Samstag im Berliner Velodrom teilnehmen. Der zweimalige Madison-Weltmeister war beim Auftakt vor einer Woche in einen Massensturz verwickelt und musste eine Schnittwunde nähen lassen. «Es geht mir den Umständen entsprechend ganz gut. Neben der Schnittwunde habe ich eine recht starke Prellung am hinteren rechten Oberschenkel davongetragen», sagte der Bahnrad-Spezialist.

Nach seinem Unfall im Ausscheidungsfahren liegt Liga-Neuling Reinhardt auf dem 17. und vorletzten Platz in der Ausdauer-Kategorie und hat im Kampf um die Gesamtwertung und 25.000 Euro Preisgeld quasi keine Chance mehr. «Ich versuche mein Training jetzt mit guten Radrennen zu kombinieren und einfach ein bisschen Spaß auf der Bahn unter Wettkampfbedingungen zu haben», sagte der 33-Jährige.

Einen Traumstart in die dritte Saison der Champions League erwischte dagegen Alessa-Catriona Pröpster. Die 22-Jährige aus Kaiserslautern rutschte nach der Absage der Weltmeisterinnen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch mit einer Wildcard in der prominent besetzte Frauen-Sprinterfeld und führt nach Spanien die Wertung an. «Das hier ist jetzt die Chance, mich zu zeigen und zu sagen: ‚Hey, ich bin auch noch da!», sagte Pröpster, die von Olympiasiegerin Kristina Vogel trainiert wird.