Berlin (dpa/bb) – Bei einem Feuer in Berlin-Zehlendorf ist die Dachkonstruktion eines unbewohnten Eckreihenhauses vollständig abgebrannt. Wie die Feuerwehr am Samstag berichtete, war das Feuer am späten Freitagabend am Siepesteig ausgebrochen. Rund 60 Kräfte der Feuerwehr waren demnach vor Ort und löschten die Flammen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten sei das Haus mit einem Baugerüst eingekleidet und aktuell nicht bewohnt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Das Dach des angrenzenden Reihenhauses sei bei dem Brand ebenfalls beschädigt worden. Die Bewohnerin und der Bewohner seien unverletzt in Sicherheit gebracht worden. Sie hätten noch in der Nacht zurück in ihr Haus gekonnt. Auch eine Drohne und eine Wärmebildkamera seien im Einsatz gewesen, um mögliche weitere Glutnester ausfindig zu machen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war den Angaben nach ein Schwelbrand Grund für das Feuer. Dieser sei womöglich durch vorangegangene Handwerksarbeiten ausgelöst worden, erklärte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Brandstiftung gebe es derzeit nicht.