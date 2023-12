Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Trüb und regnerisch wird das Wetter am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. In Südbrandenburg bleibt der Nachmittag kurzzeitig trocken. Zum Abend fällt in der Uckermark und im Bereich Oberhavel örtlich Schneeregen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen drei Grad in der Uckermark und acht Grad im Elbe-Elster-Kreis. In Berlin klettern die Werte auf etwa fünf Grad.

Dicht bewölkt verläuft die Nacht zum Donnerstag. Vielerorts regnet es, im Norden Brandenburg fällt auch Schneeregen. In der zweiten Hälfte lässt der Regen nach und zieht südostwärts ab. Die Tiefstwerte liegen oberhalb des Gefrierpunkts zwischen drei und eins Grad.

Am Donnerstag heitert es vor allem von der Prignitz bis zur Uckermark kurz auf. Oftmals bleibt es trocken, südlich von Berlin fällt stellenweise leichter Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und vier Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es bewölkt und regnet nur örtlich. Im Nordosten ist mit leichtem Frost zu rechnen. Die Tiefsttemperaturen liegen um den Gefrierpunkt zwischen ein und minus ein Grad. Vereinzelt kann es glatt werden. Der Freitag wird unverändert wechselhaft mit Höchstwerten zwischen vier und sechs Grad.