Berlin (dpa) – Der deutsche Regisseur Tom Tykwer («Babylon Berlin», «Lola rennt») hat nach längerer Zeit wieder einen Kinofilm gedreht. In dieser Woche enden die Dreharbeiten zu Tykwers neuer Produktion mit dem Titel «Das Licht», wie die PR-Agentur Just Publicity am Donnerstag mitteilte. Das Drama mit Schauspieler Lars Eidinger soll im Oktober 2024 in die Kinos kommen. Eidinger und die Schauspielerin Nicolette Krebitz spielen darin ein Paar, dessen Familie sich durch die Aufnahme einer syrischen Immigrantin als Haushälterin neu findet.

Tykwer hat für vier Staffeln das Drehbuch und die Regie für die Krimiserie «Babylon Berlin» übernommen. «Nach einer ziemlich langen Zeit, die ich mit „Babylon Berlin“ in den rauschenden 20er Jahren verbracht habe, darf ich mich endlich wieder unserer Gegenwart zuwenden», sagte der 58-Jährige über seinen neuen Film. Gedreht wurde dafür in Berlin und Umgebung, NRW und Kenia.