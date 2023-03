Berlin (dpa/bb) – Nach dem großen Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG läuft der öffentliche Verkehr in Berlin und Brandenburg wieder. Im Regional- und S-Bahn-Verkehr gebe es seit Dienstagmorgen keine streikbedingten Ausfälle, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Der Warnstreik wirke sich allerdings noch auf den Fernverkehr aus. In den Morgenstunden mussten sich Fahrgäste daher auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen.

Auf den Flughafen BER wirkte sich der Warnstreik am Montag indirekt aus. «Wir hatten insgesamt 10.000 Passagiere weniger, das sind ungefähr 20 Prozent, da alle Inlandsflüge ausgefallen sind», teilte der Flughafen mit. Insgesamt sei der Betrieb aber weitgehend normal verlaufen.

Verdi und EVG hatten gemeinsam zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik im Verkehr aufgerufen. Betroffen waren neben der Eisenbahn und dem Luftverkehr auch der öffentliche Nahverkehr in mehreren Bundesländern sowie der Schiffsverkehr.