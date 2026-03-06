Cottbus/Leipzig (dpa/bb) – Künftig können auf der Regionalbahnstrecke zwischen Cottbus und Leipzig mehr Fahrgäste auf einen Sitzplatz hoffen. Die stark nachgefragten Fahrten auf der Linie RE10 sollen ab sofort an Freitagen, Samstagen und Sonntagen mit zwei anstatt wie bisher mit einem Triebwagen fahren, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitteilten. Somit könnten die Sitzplatzkapazitäten von 180 auf 360 Plätze verdoppelt werden.

«Insbesondere an den verkehrsstarken Tagen Freitag bis Sonntag kommt es zwischen Cottbus und Leipzig zu sehr hohen Auslastungen», erklärte der Verkehrsverbund. Das Land Brandenburg habe daher eine zielgerichtete Ausweitung der Sitzplatzkapazitäten finanziert.



