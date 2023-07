Berlin (dpa/bb) – Nach dem Ausfall von acht neuen Regionalzügen wegen Mängeln an den Klimaanlagen will die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft Odeg den Zugverkehr ab Freitag teils mit alten Fahrzeugen wieder aufnehmen. Es kommt aber nach wie vor zu starken Einschränkungen auf den betroffenen Linien vor allem in Brandenburg.

Am Freitag sollen nach den Plänen des Unternehmens zunächst drei alte Züge, die reaktiviert wurden, auf der Linie RB33 (Potsdam Hauptbahnhof – Beelitz Stadt – Jüterbog) rollen. Das kündigte Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke am Donnerstag an. Ab Samstag bis Montag sollen demnach sechs Züge fahren, dann neben der Linie RB33 auch auf der Strecke des RB51 (Brandenburg Hauptbahnhof – Rathenow). Zudem gibt es teils auch Ersatzverkehr mit Bussen. Zu einem kompletten Ausfall kommt es aber weiterhin auf der Linie RB37 (Berlin-Wannsee – Beelitz Stadt).

Die Odeg konnte kurzfristig sechs Züge reaktivieren, wie der Geschäftsführer mitteilte. Wegen der Mängel wurde aber eine ganze Flotte mit acht Zügen aus dem Verkehr gezogen.

Die Reparatur der aus dem Betrieb genommenen Regionalzüge soll nach Angaben des Herstellers Alstom voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Die Klimaanlagen funktionieren nur unregelmäßig.