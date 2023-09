Berlin (dpa/bb) – Mehr als ein halbes Jahr nach der Wiederholungswahl in Berlin hat die Koalition aus CDU und SPD in der Wählergunst verloren. In einer am Mittwoch veröffentlichten Insa-Umfrage im Auftrag von «Bild» und «B.Z.» kommt die Koalition auf nur noch 43 Prozent (April: 48).

Der große Sieger ist die AfD. Die Partei legt gegenüber der letzten Insa-Umfrage im April 5 Punkte zu und kommt auf nun 14 Prozent. Die CDU liegt liegt im Berlin-Trend des Meinungsforschungsinstituts bei 26 Prozent (-4), die SPD bei 17 Prozent (-1) und die Grünen unverändert bei 18 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und landet bei 10 Prozent. Die FDP kommt in der Umfrage unverändert auf 5 Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen 10 Prozent (+1).