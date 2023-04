Berlin (dpa) – Die Bundesregierung bekommt mehr Möglichkeiten bei Unternehmen in Treuhandverwaltung. Der Bundestag beschloss dazu am Donnerstag eine Änderung des Energiesicherungsgesetzes. Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) sagte, der Bund erhalte im Sinne der Sicherung der Energieversorgung für derzeitige und künftige Treuhandfälle mehr Handlungsspielräume. Eingriffe in den Markt sollten auf das Nötigste beschränkt werden.

Im Kern geht es darum, dass Anteile von Unternehmen, die unter Treuhandverwaltung stehen, leichter veräußert werden können. Dies zielt auf die Raffinerie PCK in Schwedt.

Derzeit ist eine Übertragung von Vermögensgegenständen von unter Treuhandverwaltung stehenden Unternehmen nur zulässig, wenn dies zum Werterhalt des Unternehmens erforderlich ist. Künftig soll dies auch möglich sein, um das Funktionieren des Gemeinwesens im Sektor Energie zu sichern sowie die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.

Die Bundesregierung hatte infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die beiden deutschen Tochterfirmen des russischen Ölkonzerns Rosneft, die Mehrheitseigner der PCK-Raffinerie, unter staatliche Kontrolle gestellt. Damit sollte der russischen Firma Rosneft der Einfluss auf PCK genommen werden.

Der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse sagte: «Mit den Änderungen im Energiesicherungsgesetz führen wir den russischen Einfluss im Energiesektor einem Ende entgegen und verhindern gleichzeitig neue Staatswirtschaft.» Würden Unternehmensanteile aus der Treuhand heraus an den Bund oder Bundesunternehmen übertragen, so gelte für diese eine Pflicht zur Reprivatisierung der Anteile. Der Grünen-Politiker Bernhard Herrmann sprach von einem gezielten staatlichen Eingreifen im Sinne des Gemeinwohls. Der SPD-Abgeordnete Markus Hümpfer sagte, es werde ein weiteres Instrument für Notlagen geschaffen.

Kritik kam aus der Opposition. So sagte der CDU-Politiker Fabian Gramling, der Gesetzentwurf enthalte keine klaren Kriterien für schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsrechte. Der AfD-Abgeordnete Karsten Hilse sprach von «chinesischen Verhältnissen» in Deutschland und einem «Weg in den real existierenden Sozialismus»