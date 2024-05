Berlin (dpa/bb) – Das Regent Hotel am Berliner Gendarmenmarkt schließt Ende des Jahres. Das bestätigten die Betreiber des Luxushotels, die Intercontinental Hotels Group (IHG), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur über eine PR-Agentur. Der Pachtvertrag für das Regent Berlin laufe am 31. Dezember 2024 aus. Anschließend werde das Hotel «das Portfolio von IHG verlassen», hieß es in der Antwort. Die Intercontinental Hotels Group betreibe dann aber weiterhin mehr als zehn Hotels in Berlin, darunter das InterContinental, Holiday Inn, Crowne Plaza und Hotel Indigo.

Das Regent Hotel mit mehr als 150 Zimmern gehört zu den bekannten Luxusadressen der Stadt und war in der Vergangenheit immer wieder auch Herberge für Promis und Fußballmannschaften. Zeitweise beherbergte das Haus mit dem Fischers Fritz zudem ein Restaurant mit zwei Michelin-Sternen.