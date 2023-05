Berlin (dpa/bb) – An vielen Orten in Berlin ist anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie die Regenbohnenfahne gehisst worden. Die bunten Flaggen waren am Mittwoch unter anderem an der Senatsverwaltung für Finanzen, für Justiz und Verbraucherschutz sowie an der Geschäftsstelle der Berliner SPD im Kurt-Schumacher-Haus zu sehen, teilten die Senatsverwaltungen und die SPD Berlin mit. Am 17. Mai wird jedes Jahr weltweit an den Beschluss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 17. Mai 1990 erinnert, Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten zu streichen.