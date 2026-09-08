Berlin (dpa/bb) – Eine Regenbogenbank des Bezirks Tempelhof-Schöneberg am Innsbrucker Platz ist mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Sie soll im Laufe des Monats entfernt und ersetzt werden, wie das Bezirksamt mitteilte.

«Tempelhof-Schöneberg steht für Vielfalt, Respekt und ein Miteinander ohne Ausgrenzung», so Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne). «Die queere Community ist ein fester Bestandteil unseres Bezirks.» Den Angaben zufolge ist die Bank in Regenbogenfarben am Montag beschmiert worden.





Bezirk beobachtet zunehmende Queerfeindlichkeit

Der Bezirk will Anzeige erstatten und prüft derzeit, ob weitere Bänke betroffen sind. Der Vorfall reihe sich in eine besorgniserregende gesellschaftliche Dynamik ein, so das Bezirksamt weiter. «Die Fallzahlen queerfeindlicher Vorfälle steigen, und queere Antigewaltprojekte berichten von vielfältigen und steigenden Anfragen und Bedarfen.»

Die Regenbogenbank, die nach dem islamistischen Terroranschlag am Christopher Street Day (CSD) in Berlin im Tiergarten aufgestellt wurde, war Anfang September zerstört worden. Dabei wurde unter anderem die Rückenlehne abgebrochen. Kurze Zeit später wurde ein an dem Gedenkort neben der Bank gepflanzter Baum herausgerissen.