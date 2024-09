Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Regenschauer und Wolken bestimmen die Wetterlage zum Start in die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Bis in die Mittagsstunden tritt zum Teil schauerartig verstärkter Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei werden von Berlin bis in den Süden Brandenburgs Regenmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter erwartet. Im Grenzbereich zu Sachsen sind Werte um die 30 Liter pro Quadratmeter möglich. Am Nachmittag klingt der Regen ab, abends lockert es dann wieder auf. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad.

In der Nacht zum Dienstag treten nach der Vorhersage gebietsweise tiefe Wolkenfelder auf, von Osten her klart es auf. Es bleibt trocken – bei Tiefstwerten zwischen 12 und 14 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD überwiegend heiter bis sonnig, nur im Westen ziehen anfangs noch ein paar Wolkenfelder auf. Regen wird weiter nicht erwartet. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad.

Nachts bleibt es größtenteils klar, örtlich bilden sich tiefere Wolkenfelder. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 14 Grad.