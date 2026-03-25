Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Zur Mitte der Woche wird es ungemütlich in Berlin und Brandenburg. Regen und Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde dominieren, bevor sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ab Freitag wieder beruhigt. Dann gibt es auch wieder mehr Sonnenschein.

Am Mittwochvormittag werden zunächst noch Höchstwerte von 11 Grad in der Prignitz und 16 Grad in der Lausitz erreicht. Mit dem Wetterumschwung sinken die Temperaturen im Laufe des Tages rasch ab. Von Westen her aufziehende Wolken sorgen ab den Nachmittagsstunden vor allem in der Südhälfte Brandenburgs für Schauer. Auch einzelne Gewitter mit Sturmböen und Graupel sind möglich. In der Nacht zu Donnerstag liegen die Werte nur noch knapp über null Grad, der Wind lässt nach.





Ab Freitag zeigt sich das Frühlingswetter wieder von seiner freundlicheren Seite: Am Donnerstagnachmittag weichen die Wolken allmählich der Sonne, die sich am Freitag immer stärker durchsetzt. Es bleibt jedoch weiterhin kühl. Am Tag klettern die Werte nicht über zehn Grad, in der Nacht sinken sie auf bis zu minus vier Grad.