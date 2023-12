Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Zum Wochenstart können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf wechselhaftes Wetter mit viel Regen einstellen. Mit bis zu elf Grad wird es am Montag mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab den Abendstunden sind im Süden Brandenburgs Böen mit bis zu 55 Stundenkilometern möglich. Dabei bleibt es auch nachts weiterhin bedeckt. Auch Regen ist lokal weiterhin zu erwarten. Bis auf drei Grad kühlt es in der Nacht zum Dienstag ab.

Während in Teilen Deutschlands aufgrund von Niederschlägen und Tauwetter die Wasserstände anstiegen und teils Hochwasser bestand, gab es nach Angaben des Länderübergreifenden Hochwasserportals (LHP) am Montagmorgen für Berlin und Brandenburg keine Hochwasserwarnungen.