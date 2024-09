Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Regen, Wolken und kurze Gewitter bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. Dabei tritt gebietsweise leichter Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Mittag zieht der Regen dann wieder ab, es bleibt wechselnd bewölkt. Am Nachmittag treten im Nordwesten einzelne Schauer auf, im Bereich der Prignitz werden örtlich kurze Gewitter erwartet. Vereinzelt kann es auch zu Graupel und stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.

In der Nacht wird es größtenteils leicht bewölkt, im Südosten ziehen Wolkenfelder auf. In der südlichen Niederlausitz regnet es lokal, ansonsten bleibt es trocken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad ab.

Am Donnerstag hält sich die Wolkendecke am Himmel. Überwiegend bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen Wolkenfelder durch, Regen wird weiter nicht erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 7 Grad.