Potsdam (dpa/bb) – Fahrer von E-Scootern müssen sich in Brandenburg von Mittwoch bis Sonntag (25. – 29. März) auf verstärkte Verkehrskontrollen einstellen. Die Polizei Brandenburg führt in dem Zeitraum nach eigenen Angaben verstärkte Verkehrskontrollen durch.

Demnach wird insbesondere die Einhaltung der Verkehrsregeln kontrolliert. «Neben den Elektrokleinstfahrzeugen stehen auch besonders gefährdete Gruppen wie Fußgänger, Zweiradfahrer, Kinder und Senioren während der Aktionswoche im Fokus der Kontrollen», heißt es. Durch die Kontrolle soll die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht werden, teilt die Polizei mit. Auch gehe es darum, die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.





2025 rund 380 Verletzte bei Unfällen mit E-Scootern

Im vergangenen Jahr hat die Polizei Brandenburg eigenen Angaben nach fast 440 Verkehrsunfälle mit beteiligten E-Scootern registriert. Dabei seien rund 380 Personen verletzt worden, rund 50 davon schwer.