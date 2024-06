Potsdam (dpa/bb) – Die CDU in Brandenburg hat die Ergebnisse bei der Europawahl als Denkzettel für die Ampel-Parteien gewertet. «Die Ampel ist auch in Brandenburg heute Abend abgewählt worden. Die Verluste für SPD und Grüne bei der Europawahl in Brandenburg zeigen: Die Menschen sind tief frustriert über die Politik der Ampel. Sie treibt mit ihrer Politik die Menschen immer weiter in die Arme der AfD», sagte der Landesvorsitzende der CDU, Jan Redmann. Die Brandenburger wünschten sich eine andere Politik. «Trotz des positiven Ergebnisses der CDU im Bund ist für uns klar, dass wir uns weiter anstrengen werden, um den Brandenburgern ein echtes politisches Gegenangebot zu machen. Ein Gegenangebot aus der demokratischen Mitte, das mit Anstand wählbar ist», so Redmann.

Bei der Europawahl in Deutschland haben CDU und CSU mit großem Abstand gewonnen. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF legt auch die AfD zu und erreicht Platz zwei. Erst dahinter folgt die SPD. Die Grünen liegen mit deutlichen Verlusten auf dem vierten Platz.

In Brandenburg zeichnet sich nach einem Zwischenstand ein klarer Sieg der AfD ab, auf Platz zwei kommt demnach die CDU.

Rund 2,1 Millionen Bürger waren in Brandenburg zu den Europa- und Kommunalwahlen aufgerufen. Diesmal zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab, 2019 hatte sie in Brandenburg bei 59,5 Prozent gelegen.