Berlin (dpa/bb) – Am Morgen haben auf einem Recycling-Hof in Alt-Hohenschönhausen in Berlin altes Elektromaterial und eine Lagerhalle gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Feuerwehr hatte vor Geruchsbelästigungen im Stadtgebiet gewarnt. Bei Messungen seien jedoch keine Schadstoffe festgestellt worden, hieß es.

Aus noch unbekannter Ursache hatten auf dem Betriebsgelände in der Marzahner Straße etwa 20 Kubikmeter Schüttgut mit Elektro-Recyclingmaterial Feuer gefangen. Auch eine angrenzende 400 Quadratmeter große Lagerhalle geriet teilweise in Brand. Die Feuerwehr war mit 7 Löschfahrzeugen sowie 60 Einsatzkräften angerückt. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht.