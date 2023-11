Berlin (dpa/bb) – Landesrechnungshofspräsidentin Karin Klingen hat vor den möglichen Folgen der Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen für den Landeshaushalt gewarnt. Der Rechnungshof habe eigene Berechnungen dazu angestellt, sagte Klingen am Donnerstag im Abgeordnetenhaus bei der Vorstellung des aktuellen Jahresberichts. «Er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Vergesellschaftung nur dann ohne wesentliche finanzielle Folgen für das Land oder die Mieter bleiben würde, wenn die Wohnungsunternehmen weit unterhalb des Verkehrswerts der Wohnungen entschädigt würden.»

«Bereits ab einer Entschädigungssumme von rund einem Viertel des Verkehrswerts wären entweder erhebliche Zuschüsse aus dem Haushalt oder Mieterhöhungen erforderlich», sagte Klingen. Sie kündigte an, der Rechnungshof werde in Kürze eine Stellungnahme an den Senat zu dem Thema abgeben. «Ab einem Viertel des Verkehrswertes gäbe es hohe finanzielle Auswirkungen», betonte Klingen. «Das wären grob elf Milliarden Euro.» Bisher ist der Senat von deutlich höheren Entschädigungssummen ausgegangen.

Hintergrund ist der Volksentscheid vom 26. September 2021. Damals hatten gut 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler – mehr als eine Million Menschen – für die Enteignung von Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin gegen eine Entschädigung gestimmt. Umgesetzt wurde das Votum von der Politik bislang nicht. Der schwarz-rote Senat hat zunächst ein Vergesellschaftungsrahmengesetz angekündigt.