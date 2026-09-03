Berlin (dpa) – Die Züge der Linie RE3 zwischen Berlin und der Lutherstadt Wittenberg sollen ab dem 19. September im Stundenakt verkehren. Das teilte ein Sprecher des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit. Damit werde die Ausweitung des Angebots, die eigentlich erst ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 vorgesehen war, vorgezogen.

Hintergrund sind die Bauarbeiten auf der Linie RE7 zwischen Bad Belzig und Dessau-Roßlau, die am 19. September beginnen und bis zum 20. November andauern sollen. «Um die stündliche Verbindung auf der Schiene zwischen Dessau-Roßlau, der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg und der Region Berlin und Brandenburg für die Reisenden aufrechtzuerhalten», habe man sich entschieden, den Stundentakt vorzuziehen, erklärte der Sprecher.





Aktuell fahren die Züge der Linie RE3 zwischen Berlin und Wittenberg alle zwei Stunden.