Potsdam (dpa/bb) – Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Krise des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) will den zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf mit Zwangsmaßnahmen vorladen lassen. «Ich muss leider feststellen, dass der Zeuge Wolf-Dieter Wolf, der zu 12.30 Uhr heute hier geladen war, nicht erschienen ist», sagte die Ausschussvorsitzende Petra Budke am Freitag in Potsdam. Er sei trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen. Der Ausschuss habe daher beschlossen, «Zwangsmaßnahmen bei Gericht zu beantragen». Wolf hatte bisher nicht vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt.

Der öffentlich-rechtliche ARD-Sender RBB war im Sommer 2022 in eine tiefe Krise gestürzt. Der frühere Chefkontrolleur Wolf steht wie die fristlos entlassene Ex-Senderchefin Patricia Schlesinger im Zentrum der Vorwürfe um Vetternwirtschaft und Verschwendung. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt, bis zum rechtskräftigen Abschluss gilt die Unschuldsvermutung. Der Ausschuss soll herausfinden, wie genau die Rechtsaufsicht des Landes Brandenburg über den krisengebeutelten RBB ablief und ob diese ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Die AfD hatte das Gremium beantragt.