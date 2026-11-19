Cottbus/Legnica (dpa/bb) – Zwischen Cottbus und dem polnischen Legnica soll ab dem 13. Dezember die Regionalbahnlinie RB93 im Zweistundentakt fahren. Die Züge verkehren dann täglich von 6 bis 19 Uhr über Forst (Lausitz) und Żagań, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitteilte. Die Fahrzeit zwischen den beiden Bahnknoten beträgt laut VBB rund zwei Stunden und 20 Minuten. Zudem gibt es an den Endbahnhöfen in Cottbus und in Legnica weiterführende Verbindungen nach Berlin und nach Wrocław/Breslau.

Aus Sicht von Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) stärkt die häufigere Verbindung das «partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Land Brandenburg und den beiden Woiwodschaften Lubuskie und Dolnośląskie». Das mache es einfacher, auf beiden Seiten der Grenze unterwegs zu sein.



