Leipzig (dpa) – RB Leipzig startet gegen den 1. FC Union Berlin nicht nur mit Torhüter Peter Gulacsi im Tor, sondern auch mit Abwehrchef Willi Orban. Somit feiert der RB-Kapitän am Sonntag in der Fußball-Bundesliga nach 154 Tagen sein Startelf-Comeback, nachdem sich der Innenverteidiger Mitte September das Außenband im Knie gerissen hatte. Zuletzt wurde er schon in Stuttgart spät eingewechselt. Da Mohamed Simakan gelbgesperrt fehlt, spielt neben Orban Lukas Klostermann. Dafür nimmt Castello Lukeba auf der Bank Platz. Xavi Simons ist nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Im Vergleich zum 2:5 in Stuttgart nimmt RB-Trainer Marco Rose fünf Veränderungen vor. Kevin Kampl startet für Nicolas Seiwald.

Bei Union gibt Offensiv-Neuzugang Yorbe Vertessen sein Debüt. Cheftrainer Nenad Bjelica, der gegen Leipzig das zweite Spiel seiner Sperre wegen unsportlichen Verhaltens absitzt, nimmt insgesamt vier Wechsel vor, unter anderem auch im Tor, wo für den erkrankten Frederik Rönnow Alexander Schwolow spielt. Im Vergleich zum 1:0 gegen Darmstadt starten Danilho Doekhi für den ebenfalls erkrankten Diogo Leite und Janik Haberer für Alex Kral.