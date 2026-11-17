Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Zoll und Strafverfolgungsbehörden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben bei Ermittlungen gegen ein Netzwerk der Organisierten Kriminalität in der Sicherheitsbranche auch Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Hannover werden im Raum Berlin und Brandenburg 20 Objekte durchsucht. Davon befänden sich 19 Objekte in Berlin und ein Objekt in Potsdam. In der Region werde gegen sechs Beschuldigte ermittelt.

Bei einer bundesweiten Razzia waren Haftbefehle gegen sechs Beschuldigte vollstreckt worden. Insgesamt richten sich die Ermittlungen gegen weitaus mehr Menschen – 16 Hauptbeschuldigte und 42 weitere Personen.





Die Beschuldigten sollen unter anderem mehrere Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nicht abgeführt haben. Die Ermittlungen beziehen sich den Angaben zufolge auf Unternehmen, die Sicherheitsdienstleistungen erbringen. Sie sollen Scheinrechnungen an verschiedene Unternehmen verkauft haben.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge fast 130 Objekte durchsucht, hauptsächlich in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin, Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hessen und Bremen. Bei der Aktion waren fast 1.000 Zollbeamtinnen und -beamte sowie Spezialkräfte der Bundespolizei im Einsatz.