Berlin (dpa/bb) – Mit einer Razzia sind Bundespolizisten in Berlin und Brandenburg gegen mutmaßliche Käufer von gefälschten Dokumenten vorgegangen. 38 Wohnungen wurden laut Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch in «so gut wie jedem Bezirk» in Berlin sowie zwölf Wohnungen in mehreren Städten Brandenburgs durchsucht.

Einsatzkräfte hätten gefälschte und verfälschte Identitätskarten, Reisepässe, Aufenthaltstitel oder Führerscheine entdeckt. Sie sollen den Erkenntnissen zufolge in sozialen Medien bestellt und dann aus der Türkei nach Deutschland geschickt worden sein. Zuvor hatten Medien berichtet.

Festnahmen gab es laut Angaben der Sprecherin nicht. Man geht demnach davon aus, dass die Tätergruppe hauptsächlich aus der Türkei agiert.