Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Mit einer Razzia ist die Polizei im Osten Brandenburgs gegen den Besitz, den Erwerb und die Verbreitung von Kinderpornografie vorgegangen. An 18 Orten in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, Oder-Spree sowie in Frankfurt (Oder) fanden am Mittwoch Durchsuchungen statt, wie die Polizei mitteilte.

Eine Vielzahl von Datenträgern und Beweismitteln wurden den Angaben zufolge dabei beschlagnahmt. Festnahmen gab es keine. Die zugrundeliegenden Verfahren wiesen nach bisherigen Erkenntnissen keine Verbindungen zueinander auf und seien separat zu betrachten, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an.



