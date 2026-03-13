Berlin (dpa/bb) – In einer Lagerhalle eines Lebensmittelunternehmens in Berlin-Neukölln ist ein Feuer ausgebrochen. Die Halle im Boschweg stehe in voller Ausdehnung in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Rund 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz und versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf ein mehrstöckiges Verwaltungsgebäude des Unternehmens zu verhindern.

Der Brand verursachte eine mächtige Rauchwolke, die über Neukölln und Kreuzberg zu sehen war. Die Feuerwehr geht nach Auskunft eines Sprechers nicht davon aus, dass sich in der brennenden Halle Gefahrstoffe befinden. Gebäude umliegender Firmen wurden sicherheitshalber geräumt.



